Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor? TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir ilk bölümüyle 25 Aralık Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SETİNE ACUN ILICALI'DAN ZİYARET

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Zeynep Kumral, Nurşim Demir, Sinan Demirer ve Sultan Köroğlu Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin setini Acun Ilıcalı ziyaret etti. Ilıcalı, yeni sezonda en güvendiği yapımlardan olan dizinin oyuncularıyla çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

FRAGMANI BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Zeynep’in iki evini, iki annesini göstererek başlayan ilk bölüm tanıtımında Zeynep’in Mehdi’yle de yolu kesişiyor. Kendileriyle ilgili en büyük sorunun cevabını arayan Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.