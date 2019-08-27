Doğduğunuz ayın rengi karakterinizi söylüyor!

Metafiziğin başarılı ismi Michele Bernhardt tarafından “Colorstrology” olarak adlandırılan akıma göre, doğduğunuz ay ile bazı renkleri birleştirerek karakteriniz hakkında bilgi edinmek mümkün. İşte doğdunuz ayın renginin karakterinize etkisi...
Ocak ayında doğmuş olanlar pratik ve kararlı insanlardır. Oldukça mantıklı olduklarını ve kendi ayakları üstünde durabildikleri söylenir. Zaman zaman kendilerini kaybedecek olaylar yaşasalar da çoğunlukla kendilerini tutarlar.
Şubat doğumlu olanlar ise canlı bir ruha sahiptirler ve her zaman gelecek odaklı düşünürler. Bu insanlar hayal güçlerini çok iyi kullanırlar ve diğer insanlara yardım etmek onları mutlu eder. Oldukça duygusal olduklarını da söylemeden geçemeyiz.
Mart doğumlular oldukça sezgisel insanlardır. Sezgisel olmalarının yanında bir de sempatik olduklarını söylememiz gerekiyor. Varolan yeteneklerini çevrelerindeki insanlara yardım etmek için kullanırlar ve tanıştıkları kişilere hızla güvenirler. Baştan soğuk oldukları söylense de tanıdıkça daha çok seversiniz.
Çok fazla enerjikler ve bazen bu aşırıya kaçabiliyor. Ayrıca cesur olmalarıyla bilinirler. Asla yorulmuyorlar ve yaptıkları işler için heyecanlarını asla yitirmiyorlar. Bu insanların enerjileri nasıl biter, nasıl yavaş olurlar bilmiyoruz.
Bu ayda doğanlar genelde insanlarda iyileştirme etkileri gösterirler bir nevi eski zamanlardaki şifacılar gibi olduklarını söyleyebiliriz. Renkten de anlaşılacağı üzere toprakla çok alakalıdırlar ve dengeli bir ruh halleri vardır. Strese girdikleri zamanlar kendi kendilerine eskisinden daha iyi bir ruh haline bürünüyorlar.
Bu ayda doğanlar oldukça canlı ve olumlu insanlardır. Enerjilerini hep olumlu şeylere harcarlar. Kolayca cesaretleri kırılabilir ama hemen kendilerini toparlarlar.
Bu ayda doğanlar oldukça canlı ve olumlu insanlardır. Enerjilerini hep olumlu şeylere harcarlar. Kolayca cesaretleri kırılabilir ama hemen kendilerini toparlarlar.
İlham dendiğinde akla gelen isimler genelde ağustos ayında doğmuştur. Ağustos ayında doğan insanlar kendilerini diğer insanlara göre daha güçlü hissederler ve çevresindekilere göre bir adım önde dururlar. Bu insanlar her şeyin en iyisini yapmak ve denenmemiş olanı da denemek isterler.
Eylül doğumlu olanlar yaratıcı ve sanatsal insanlardır. Olaylar hakkında mantıksal düşünürler ve hemen her sorunu çözebilme becerileri vardır. Onlardan kaçmak hiç de kolay değil çünkü onlar başkaları tarafından duyulmak istiyorlar.
Renginden de anlaşılacağı üzere bu ayda doğanlar huzur dolu insanlardır. Çok sakin yapılıdırlar ve birbiriyle çelişen hareketler yapmaktan kaçınırlar. Bu insanların tek isteği huzurlu ve mutlu olmak. Onun dışında hiçbir dertleri yok.
Kasım ayında doğan insanlar genellikle çok göz önünde olan yoğun insanlardır. Her zaman bir değişiklik, yapacak yeni şeyler arayışında olular fakat bunları hep en iyi yolu tercih ederek yaptıkları söylenemez. Çok tutkulu insanlardır ve vakitlerinin çoğunu dışarıda geçirirler ama bu bazen kariyerlerini olumsuz etkileyebilir.
Aralık ayında doğmuş olanlar akıllı ve doğru karar veren insanlardır. Çevresindeki insanlar ona yalan söylemezse ve iyi niyetli davranırsa yalan söyleme girişiminde bulunmazlar.
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