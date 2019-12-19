Doğduğunuz şehir bu hastalığı tetikleyebilir

Emsey Hospital Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, böbrek taşlarının nedeninin genelde sıvı alımı azlığı, bazı metabolik bozukluklar, idrarda atılan kristallerin yoğunluğunun artması olduğunu dile getirdi. İlk taş tespitinden itibaren 10 yıl içinde hastalığın tekrar etme olasılığının yüzde 50 olduğunu vurgulayan Gülpınar, “Ülkemizde taş hastalığı çok sık görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde bu oran daha da artmaktadır. Hayatı boyunca bir erkeğin taş hastalığına yakalanma oranı yüzde 10, kadının ise yüzde 5’tir” dedi.

“GENETİK FAKTÖRLER RİSKİ 2,5 KAT ARTIRIYOR”

Sık karşılaşılan bu hastalığa erkeklerin yakalanma riskinin kadınlara oranla daha fazla olduğuna dikkat çeken Gülpınar, özellikle genetik faktörlerin bu riski iki buçuk kat arttığını belirtti.

Riski arttıran diğer faktörlere de değinen Murat Tolga Gülpınar, sözlerine şöyle devam etti:

“Beslenme tarzı, bazı meslek gurupları, sıvı tüketimin azlığı, coğrafi şartlar, iklim koşulları ve kişinin böbrek, barsak, iltihaplı romatizma, gut ve diyabet gibi rahatsızlıklara sahip olması risk faktörleri arasındadır. Taş hastalığı için yüksek risk gurubunda olan kişiler var. Genetik faktörlere dayanarak aile geçmişinde taş hastalığı olanlar, tek böbrekli kişiler, anatomik bozukluklar, CA Oksalat dışı taşa sahip kişiler, hastalığı tekrardan eden hastalardır.”