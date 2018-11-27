YEMEK

Doğru bildiğiniz yanlışları unutun! Mutfakta en sık yapılan 10 hata ve telafileri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Mutfakta en sık yapılan hataların farkına vardıktan sonra çok daha lezzetli yemekler yapacağınızın garantisinin veriyoruz!

Doğru bildiğiniz yanlışları unutun! Mutfakta en sık yapılan 10 hata ve telafileri

Tereyağını rendeleyin

tereyağı
Hamurişlerinde kullanacağınız tereyağını küp şeklinde doğramak yerinde rendelemeyi deneyin. Böylelikle hamur harcına tereyağı daha hızlı ve eşit bir şekilde dağılmış olacak. Aynı zamanda tereyağını rendelemek gluten oluşmasını engeller ve hamurun puf puf olmasına yardımcı olur.

Pişen eti bekletin

kırmızı et
Kırmızı eti pişirdikten sonra bir süre dinlenmesine müsaade edin. Sıcakken doğranan et, suyunu dışarı salar. Geriye kuru ve lezzetsiz bir et kalır. Etin lezzetini kaybetmemesi için sıcakken dilimlemeyin...

Pirinci mutlaka yıkayın

pirinç

Eğer pilav yapmadan önce pirinci bol ve duru su ile yıkarsanız pilavınızın çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Burada önemli olan nokta pirinci nişastadan olabildiğince ayırmak.

Tuz ve karabiberi sona saklamayın

tuz

Yemeğin son aşamasında tuz ve karabiberi eklemeyin. Yemeği pişirirken tuz ve karabiberi ilave edip tat kontrolü yapın. Çok daha kontrollü bir şekilde ilerlemiş olacaksınız.

Gıdaları karamelize etmek için;

soğan

Herhangi bir besini karamelize olana kadar sotelemek istiyorsanız bunun için geniş tavalar kullanmalısınız. Aksi halde dilediğiniz karamelize tadı elde edemezsiniz.

Soğan ve sarımsağı aynı anda kullanacaksanız;

soğannn

Sevgili okur, bu nokta oldukça önemli! Bir yemekte hem soğan hem de sarımsak kullanacaksanız öncelikle ocağa soğanları almalısınız. Soğanın pişme süresi sarımsağa göre daha uzundur. İkisini aynı anda ya da sarımsağı önce atarsanız, ne yazık ki yanacaktır.

Brokoli haşlarken çok pişirmeyin;

brokoli

Brokoli, karnabahar ve brüksel lahanası gibi sebzeleri haşlarken çok fazla pişirmenize gerek yok. Bunun yerine buharda hafifçe haşlayın. Hem faha lezzetli hem de daha sağlıklı olacaktır.

Köfte yaparken kıymayı yoğurmayın

kıyma

Kıymayı fazla yoğurmak, etin sertleşmesine ve doku kaybetmesine neden olur. Daha lezzetli yemekler yemek için kıymayı hamur gibi yoğurmanıza gerek yok.

Makarna suyuna yağ dökmeyin!

makarna

Hemen hemen hepimiz bu hatayı yapıyoruz değil mi? Sadece tuz koymanız yeterlidir. Makarnanın yapışmasına engel olan tuzdur. Aynı zamanda makarnayı haşladıktan sonra suyunu tamamen dökmeyin. Makarna suyu nişastalıdır ve sos yaparken kullanacağınız bu nişastalı su, sosun makarnaya yapışmasına yardımcı olur. Üstelik makarnanın da lezzeti artar.

Mikrodalgaya yumurta sokmayın

yy

Mikrodalgada yumurta pişirmek son derece yanlıştır. Yumurta değil, lastik gibi bir şey yemiş olursunuz, bilginiz olsun :)

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