Doğru karpuz nasıl seçilir? İyi karpuzu seçmenin püf noktaları

Karpuz seçimi hakkında profesyonelleşen kişiler buldukları yöntemleri kimseyle paylaşmıyor. Kelek karpuz seçmemek için ufak ipuçları bulunuyor. Bu ipuçlarına dikkat ederek her seçeceğiniz karpuzun tatlı ve sulu olmasını sağlayabilirsiniz.
Bu işarete "tarla noktası" da denir ve karpuzun büyürken nerede durduğunu gösterir. Nokta beyazsa, karpuz olgunlaşmamıştır. Koyu sarı ise, fazla olgunlaşmış olabilir.
Ulusal Karpuz Tanıtım Kurulu'na göre ister yuvarlak ister oval bir karpuz topluyor olun, simetrik olmasını ve büyük yarıklar, çürükler ve yumuşak noktalar içermemesini istersiniz.
Rengi koyu ve parlaklığı donuk olan karpuzu tercih edin. Parlak bir doku, karpuzun henüz olgunlaşmadığını gösterir.
Kahverengi bir sap (yeşil olana karşı), bir karpuzun asma üzerinde olgunlaştığının bir işaretidir. South Carolina Karpuz Derneği'ne göre, karpuzlar toplandıklarında olgunlaşmayı durdururlar, bu nedenle yeşil saplı bir karpuz kapmak sonunda olgunlaşacağı anlamına gelmez.
Kelly Smith Trimble, "Bir karpuzun olgun olup olmadığını anlamak için hafifçe vurduğunuzda ping yerine bir gümleme sesi duymalısınız. Farkı anlamak için birkaçını test edin." diyor.