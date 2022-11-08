'Doğru meme' diyerek paylaşmıştı... Tuğba Ekinci arkasını döndü! Kalçasına sansür yaptı

Geçtiğimiz aylarda meme uçlarına yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Tuğba Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti. Sık sık kendi fiziğini öven paylaşımlarla dikkat çeken Ekinci sahne öncesi bir paylaşım daha yaptı.

İddialı sahne kostümüyle dikkat çeken Tuğba Ekinci bu sefer kendine sansür uyguladı.

Daha önce de poposunu paylaşan Ekinci bu sefer arkasını dönüp verdiği pozu emojiyle sansürledi.

Ekinci Condom şarkısına yeni klip çektiğini de sosyal medyadan duyurdu.





