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'Doğru meme' diyerek paylaşmıştı... Tuğba Ekinci arkasını döndü! Kalçasına sansür yaptı

08.11.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık fiziğini övdüğü paylaşımlarla dikkat çeken Tuğba Ekinci iddialı bir paylaşıma daha imza attı. Sahne öncesi arkasını dönerek poz veren Ekinci kalçasını ise emojiyle sansürledi.

'Doğru meme' diyerek paylaşmıştı... Tuğba Ekinci arkasını döndü! Kalçasına sansür yaptı

Geçtiğimiz aylarda meme uçlarına yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Tuğba Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti. Sık sık kendi fiziğini öven paylaşımlarla dikkat çeken Ekinci sahne öncesi bir paylaşım daha yaptı.

İddialı sahne kostümüyle dikkat çeken Tuğba Ekinci bu sefer kendine sansür uyguladı.

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Daha önce de poposunu paylaşan Ekinci bu sefer arkasını dönüp verdiği pozu emojiyle sansürledi.

Şoke eden itiraf! "Dağ başına çıkarıp..." Şoke eden itiraf! "Dağ başına çıkarıp..."
'Doğru meme' notuyla paylaşmıştı! Sıcaktan bunalınca... 'Doğru meme' notuyla paylaşmıştı! Sıcaktan bunalınca...

Ekinci Condom şarkısına yeni klip çektiğini de sosyal medyadan duyurdu.

Ekran Alıntısı

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Tuğba Ekinci Gülşen

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