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Doğru yürüyüşün 6 püf noktası nedir? Yürüyüş yapmanın faydaları nelerdir?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | 02.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

İnsanoğlu her zaman kendi ayakları üzerinde durup ilerlemek ister. Bunun en ilkel örneği doğduğumuzdan itibaren önce emekler sonra da yürümemek için türlü çabalar harcarız. Peki, bu kadar basit gibi görünen ama zor olan yürüme eylemini doğru yapıyor muyuz, doğru yürüyüş nasıl olur ve yürüyüş yapmanın faydaları nelerdir? İşte doğru yürüyüşün 6 püf noktası...

Doğru yürüyüşün 6 püf noktası nedir? Yürüyüş yapmanın faydaları nelerdir?

Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor. Yürüyüş sayesinde kaslar kuvvetleniyor, şişmanlık ve stres oranı azalıyor, yaşlanma süreci gecikiyor. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için düzenli yürüyüşleri yaşam biçimi haline getirmek büyük önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü “3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” nedeniyle düzenli yürüyüşlerin önemi hakkında bilgi verdi.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK KEMİKLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Düzenli yürüyüşler, vücudun oksijeni kullanma kapasitesini artırır, büyük kas gruplarını dinamik ve ritmik olarak çalıştırır. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yapılan düzenli yürüyüşler dakikada 6 kalori harcanmasını sağlar. Kilo almayı engelleyerek, vücutta yağ oranının azalmasına yardımcı olur. Yürüyüş kemikleri güçlendirir, kilonun korunmasını, kalp ve akciğer sağlığının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Kırk yaş ve üstü kişiler mutlaka doktor kontrolünde yürüyüş programlarına başlamalıdır. Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkları olan kişiler sık sık doktor kontrollerini ihmal etmemelidir.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Yürüyüş, hafif bir yemekten en az iki saat sonra yapılmalıdır.
  • Yürüyüş öncesi ve sonrasında bol su tüketilmelidir.
  • Ağır bir yemek sonrası hızlı ve yorucu yürüyüşlerden kaçınılmalıdır.
  • Yürüyüş için uygun olan özel tabanlıklı yürüyüş ayakkabıları kullanılmalıdır.
  • Eğer yürüyüşler açık alanda yapılacaksa sabah erken saatler seçilmelidir.
  • Yine kilo vermek amacıyla yürüyüş yaparken vücuda naylon, muşamba ve benzeri maddelerin sarılmasının bir faydası yoktur.

DAKİKADA 6 KALORİ YAKABİLİRSİNİZ

Yürüyüşe ısınma hareketleriyle yavaş yavaş başlanmalıdır. Saniyede bir adım atarak dakikada 2-6 kalori, iki adım ile dakikada 5-7 kalori harcanabilir. Aynı şekilde yine yavaş yavaş yürüyüş sonlandırılmalıdır. Bu yürüyüş programı ve düzenli bir beslenme planı ile yılda 5-6 kilo verilmesi sağlanabilmektedir. Gün içerisinde yürürken, otururken, kalça kaslarının en az 30 kez kasıp, gevşetmek de oldukça faydalıdır.

YÜRÜYÜŞÜN SAĞLIĞA YARARLARI NELERDİR

  • Uykusuzluğu azaltır,
  • Sindirimi kolaylaştırır,
  • Kan basıncını düzenler,
  • Yorgunluk hissini engeller,
  • Solunum kapasitesini artırır,
  • Kemiklerin sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlar,
  • Vücutta doğal keyif verici hormonların (endorfin) salınımı sağlar,
  • Beyine oksijen sağlanmasını artırarak, zihinsel keskinlik ve yaratıcı düşünce potansiyelini yükseltir,
  • HDL/LDL (İyi huylu-kötü huylu kolesterol) dengesini düzenler. Kan yağlarının (trigliserid) düzeyini düşürür.
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