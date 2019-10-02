Doğru yürüyüşün 6 püf noktası nedir? Yürüyüş yapmanın faydaları nelerdir?

Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor. Yürüyüş sayesinde kaslar kuvvetleniyor, şişmanlık ve stres oranı azalıyor, yaşlanma süreci gecikiyor. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için düzenli yürüyüşleri yaşam biçimi haline getirmek büyük önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü “3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” nedeniyle düzenli yürüyüşlerin önemi hakkında bilgi verdi.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK KEMİKLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Düzenli yürüyüşler, vücudun oksijeni kullanma kapasitesini artırır, büyük kas gruplarını dinamik ve ritmik olarak çalıştırır. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yapılan düzenli yürüyüşler dakikada 6 kalori harcanmasını sağlar. Kilo almayı engelleyerek, vücutta yağ oranının azalmasına yardımcı olur. Yürüyüş kemikleri güçlendirir, kilonun korunmasını, kalp ve akciğer sağlığının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Kırk yaş ve üstü kişiler mutlaka doktor kontrolünde yürüyüş programlarına başlamalıdır. Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkları olan kişiler sık sık doktor kontrollerini ihmal etmemelidir.