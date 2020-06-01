Doğtaş Mobilya Salgın Sürecinde Whatsapp Online Mimar Hizmetini Kullanıcılarına Açtı ve Ad Venture Digital İş Birliğiyle Duyurdu

Pandemi ile birlikte değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Doğtaş, mobilya alışverişini online bir hizmete dönüştürdü.

“Whatsapp canlı bağlantı ile mağaza gezin” mesajıyla hayata geçen reklam kampanyası ile yeni evlenecek çiftler ve evini yenileyecekler için mağazaya gitmeden yüzlerce çeşit mobilya ve aksesuar online platformda profesyonel danışmanlar ve mimarlar eşliğinde birebir randevulu bir danışmanlık hizmeti olarak sunuldu.

Bu süreçte evindeki bir odanın tasarımı konusunda takipçilerine danışan influencer Sebile Ölmez’in yardım çağrısına Doğtaş Mobilya cevap verdi.

Sebibebi Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen yaklaşık 1 saatlik canlı yayını izleyenler Doğtaş whatsapp canlı mağaza hizmetini deneyimleme imkanı buldu.

www.dogtas.com web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da mayıs ayı boyunca duyurulan kampanya Google arama ağı reklamları, programatik görüntülü ağ reklamları, youtube ve dizi önü preroll video reklamları, haber sitelerinde yapılan mobil advertorial reklam çalışmaları ile tüm Türkiye genelinde mobil platformlarda duyuruldu.



