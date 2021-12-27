Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Hakkari'de 7, Van'da 5, sıfırın altında olmak üzere Muş’ta 2 ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede, buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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