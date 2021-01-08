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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

ERZURUM HABERLERİ  | 08.01.2021 09:26 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Kentte soğuk sebebiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, araç camlarında buzlanma meydana geldi.

- Iğdır

Iğdır'da da etkili olan soğuk hava zorlukları beraberinde getirirken güzel görüntüler de oluşturdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte sis etkili oldu.

Sis ile ağaçları bürüyen kırağı, meyve bahçelerinde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

- Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava dolayısıyla dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kentte araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

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