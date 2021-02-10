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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

10.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresi ile Erzurum'un batı ve güneybatısının aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 1, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars'ta 3, Erzurum'da 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 15, Iğdır'da 11, Ardahan'da 10, Erzurum ve Kars'ta 8, Ağrı'da 6 derece.

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin yanı sıra tipi, buzlanma ile don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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