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Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor

28.01.2021 08:42 | Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi bugün yeniden kar yağışının etkisi altına girecek.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu Bölgesi bugün yeniden kar yağışının etkisi altına girecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu aralıklı kar yağışlı olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlice (60-90 km/sa) esecek.

“Kuvvetli rüzgar uyarısı”
Bölgede sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar (60-90 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Çığ uyarısı”
Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan’da 2, Iğdır’da 4, Tunceli’de 4, Erzurum’da eksi 1, Kars ve Ardahan’da eksi 4, Ağrı’da eksi 8 derece olarak kaydedildi.

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