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Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

19.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ağrı ile Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Erzurum'da iki gün aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

- Ağrı

Ağrı'da ise hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, etrafı yeniden beyaza bürüdü.

Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

- Kars

Kars'ta da kar yağışının ardından etkisini gösteren dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Kars-Digor kara yolunun bazı bölgelerinde etkili olan tipi dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

İl merkezinde de belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

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