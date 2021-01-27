YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

27.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle şehir merkezindeki çeşmeler, şadırvanlar, kırsaldaki dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da ise dere, nehir ve göletler tamamen dondu.

Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üstünü naylon ve battaniyelerle örttü.

Bina çatılarında metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, iş yerlerinin camları da buzla kaplandı.

- Kars

Kars'ta da belediye ekipleri, cadde ve kaldırımdaki karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Vatandaşlar araçlarını soğuk havadan korumak için üzerine halı ve battaniye örttü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:21
Öğle
12:33
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Ertugrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Turgut Eczanesi
Yakutiye
İnci Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Fatıh Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

TSK Mehmetçik Vakfı pandemi döneminde ziyaretlerini sürdürüyor

TSK Mehmetçik Vakfı pandemi döneminde ziyaretlerini sürdürüyor

Atatürk Üniversitesinden çocuklara yarıyıl hediyesi

Atatürk Üniversitesinden çocuklara yarıyıl hediyesi

Atatürk Üniversitesi 12 Milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı

Atatürk Üniversitesi 12 Milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı

Çomaklı: “Tarım öğretiminin 175. yılı kutlu olsun”

Çomaklı: “Tarım öğretiminin 175. yılı kutlu olsun”

Çomaklı: “Tarım öğretiminin 175. yılı kutlu olsun”

Çomaklı: “Tarım öğretiminin 175. yılı kutlu olsun”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.