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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

29.06.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Ağrı'da 11, Erzurum'da 14, Erzincan'da 20, Iğdır'da 22 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 36, Ağrı'da 33, Kars ve Erzincan'da 29, Erzurum'da 28, Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

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