Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 39, Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Kars ve Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

