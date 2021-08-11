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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

11.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuvvetli yağış beklenen Erzincan çevrelerinde sel ve su baskını uyarısı yapıldı

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'nın güneydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Erzincan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 36, Ağrı ve Tunceli'de 31, Erzincan'da 30, Kars'ta 28, Erzurum'da 27, Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

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