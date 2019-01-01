Doğu Demirkol, O Ses Türkiye'yi kahkahaya boğdu

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkan Doğu Demirkol'un anlattıkları izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde performans sergileyen Doğu Demirkol'un Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katıldığı dönem ile ilgili anlattıkları izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yetenek Sizsiziniz yarışmasında yuhalandığını anlatan Demirkol daha sonra ise Acun Ilıcalı ile yaşadığı bir anısını da anlattı. Demirkol yuhalandığı için annesinin mutlu olduğunu işine dönmesini istediğini söyledi. "Zor bir dönemdi" diyen başarılı bir oyuncu "Hayır'da da seyirciyi kazandın" diye arkadaşlarının dalga geçtiğini söyledi.