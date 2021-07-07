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Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor! Müjdeli haberi Karslılar sevinçle karşıladı

07.07.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treninin 12 Temmuz'da seferlerine başlayacak olması, çok sayıda misafirin demir yoluyla ulaşımı tercih ettiği Kars'ta sevinçle karşılandı.

Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor! Müjdeli haberi Karslılar sevinçle karşıladı

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treninin ilk seferine 12 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Her durağında farklı bir kültürü tanıtan ve Kars'a gelen ziyaretçilerin çoğunlukla ulaşımda tercih ettiği Doğu Ekspresi treni, kentin ekonomisine büyük katkı sunuyor.

65.Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurulan Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlayacağını hatırlattı.

ANKARA’DAN HAREKET EDECEK

Yöre halkının 12 Temmuz itibarıyla Doğu Ekspresi'ne kavuşacağını ifade eden Arslan,"Kars'ın sahip olduğu doğa, inanç ve kültür zenginliklerinin gelen misafirlerle buluşmasına aracılık eden, gelen misafirlerle şehrin gündelik hayatına canlılık veren, hediye etmek üzere aldıkları Kars'ın zengin ürün çeşidi ile esnafın yüzünün gülmesine sebep olan Doğu Ekspresi'nin tekrar seferlere başlayacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Doğu Ekspresi treni, 12 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Ankara'dan hareket ederek, 13 Temmuz Salı günü saat 19.27'de Kars'a varacak. Karşılığındaki tren ise 13 Temmuz Salı günü saat 08.00'de Kars'tan hareket edecek ve 14 Temmuz Çarşamba günü saat 08.40'da Ankara'ya varacaktır. Özlemle beklediğimiz Doğu Ekspresi tren seferlerinin, hemşerilerimiz ve Kars'ımıza gelecek misafirlerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

ÜRETİCİ HABERDEN MUTLU

Kars esnafından peynir üreticisi Bülent Karayazı ise tren seferlerinin yeniden başlamasına sevindiklerini belirterek, "Doğu Ekspresi'nin Kars'a çok büyük etkisi var, Kars'ın peyniri meşhur ve bu sayede ciddi satışlar oldu. Tren seferlerinin durdurulmasıyla çok düşüşler yaşadık. Tren seferinin 12 Temmuz'da başlaması bizleri sevindirdi, mutlu etti." dedi.

Esnaflardan Ebubekir Keleş de tren seferleri sayesinde gelecek misafirlerle kentin cadde ve sokaklarının canlanacağını anlattı. Seferlerin yeniden başlamasına sevindiklerini dile getiren Keleş, "Trenin bu bölgeye ciddi katkıları oldu. Tren geldiği zaman cadde ve sokaklarımız doluydu, pandemide çok sakin bir dönem geçirdi. Tren seferleri olduğunda katkısını gördük, inşallah bu seferlerle daha çok faydalarınız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

(AA)

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