Doğu ve batı medeniyetlerini birleştiriyor! Nemrut Dağı Ören Yeri’nde turist yoğunluğu yaşanıyor

"Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi ziyaret etti. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, yaptığı açıklamada salgın sürecindeki kapanmanın ardından yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. İlgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Günaydın, "Nemrut Dağı'nı bu yıl 170 binden fazla kişi ziyaret etti. Bunların yüzde 90'ı yerli turistlerden oluşuyor. Geçen yıl pandeminin de etkisiyle ziyaretçi sayımız 52 bin kişiye düşmüştü ama bu yıl neredeyse 3 katına ulaştık ve 171 bin kişi ağırladık." dedi.

“YENİ YILA YENİ HEDEFLERLE GİRDİK”

Hayata geçirilen projelerle yeni yıla yeni hedeflerle girdiklerini anlatan Günaydın, “Gelecek yıl 300 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Buraya gelen turistler ilimizi ve değerlerimizi yakından görüp tanıma fırsatı yakalar ve turizm sektöründeki işletmelerin ekonomik anlamda para kazanmalarında destek sağlarlar. Adıyaman'da turizmi geliştirmek için paydaşlarımızla sürekli iş birliği halindeyiz, projeler üretmekteyiz. Adıyaman turizminin canlandırılması projesi kapsamında 9 destinasyon merkezinde ziyaretçi karşılama merkezi, lavabolar, ışıklandırma, yürüyüş yolları gibi çevre düzenlemeleri yapıldı. Bu gibi projelerle ilimizde turizmin daha ileri seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

(AA)

