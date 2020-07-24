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Doğukan Sinik, Eren Albayrak ve Veysel Sarı, Galatasaray maçını değerlendirdi

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 24.07.2020 23:25 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un başarılı oyuncuları Doğukan Sinik, Eren Albayrak ve Veysel Sarı, Galatasaray maçını değerlendirdi.

Doğukan Sinik, Eren Albayrak ve Veysel Sarı, Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Doğukan Sinik, Eren Albayrak ve Veysel Sarı açıklamalarda bulundu.

"ANTALYASPOR TARİHİNDE YER EDİNDİK"

Doğukan Sinik,"İlk devrede fazla puan toplayamadık. Düşme adaylarından gösteriliyorduk. Tamer hoca geldikten sonra ciddi yapılanma oldu. Başkanımız pandemi döneminde bizi otelinde ağırladı. Bu bizim fizik olarak öne çıkmamızda etkili oldu. Ailemizle birlikteydik. Bu da sahaya yansıdı. 11 maç kaybetmedik. Antalyaspor tarihinde yer edindik. Bugün de zor maç olacağını biliyorduk. Hava çok sıcaktı ama özgüvenliydik. 3 maçtır yine kaybetmiyorduk. İyi bir sezon sonu oldu. Bugün bir puan almak da önemlidir. Son maçlara doğru Tamer Hoca daha rahat hissettiğim mevkide oynattı. Futbolcu olarak şurada oynamayamam demem. Sol bek de oynadım. Ancak kendi mevkimde oynamam takıma katkı sağlamam beni mutlu etti. Bir top kaybettim ve gol yedik. Üzgünüm. Umarım hakkımda hayırlısı olur" açıklamasını yaptı.

"GÜZEL BİR İVME YAKALADIK"

Eren Albayrak,"İnanılmaz güzel bir ortamımız var. İyi insanlardan kurulu bir takım var. İkinci devreye Göztepe maçıyle kötü başladık ama sonradan takviyeler oldu. Güzel bir ivme yakaladık. Araya pandemi süreci girdi. Bu süreci de iyi atlattık. Başkanımız bize otelini açtı. Ailelerimiz de geldi ve daha sıkı sarıldık bir birimize. Ligler başlayınca galibiyet serimiz devam etti. Pandemi öncesinde ve sonrasında iyi bir ikinci yarı oynadık. Bugün kazanabilirdik de. İki taraf da hedefleri yakalamış durumdaydı. Elimizden geldiğince gelecek sezon bu mücadeleyi südürmek istiyoruz." dedi.

"14 PUANDAN GELİP 45 PUANA ULAŞTIK"

Veysel,"İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyahla beyaz arasındaki kadar fark vardı. Biz ikinci yarıda katıldık takıma. Antalyaspor büyük bir camia. Antalsyaspor'un hedefi her zaman üst sıralar olmalıdır. 14 puandan gelip 45 puana ulaştık. Gelecek sezon bunun da üzerine çıkmamız lazım. Kariyerimin sonuna kadar böyle devam etmesini istiyorum. Burada da mutluyum. Pandemi ortamında biz hiç etkilenmedik. Başkanımız otelini açtı. Takımım adına ve kendi adıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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