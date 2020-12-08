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Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere Edip Tepeli yanıt verdi! 'Utanacak bir şey yok'

08.12.2020 09:07 | Son Güncelleme:
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Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere Edip Tepeli yanıt verdi! 'Utanacak bir şey yok'

‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Duygu’su Ayşecan Tatari kızı Müjgan’ı suda dünyaya getirdiği anları paylaştı. Paylaşımına bazı takipçilerinden tepki gelince yanıtı ise eşi Edip Tepeli verdi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan ve değişimiyle dikkat çeken Ayşecan Tatari kıza süre önce anne oldu. Instagram hesabında kızıyla ve doğumuyla ilgili fotoğraflar paylaşan Tatari'nin son paylaşımına tepki geldi.

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'yi bazı takipçileri eleştirdi. Bazı yorumlar da hayli ağırdı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! 'Sancılarım başlayınca...'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! 'Sancılarım başlayınca...'

Eşini doğumda yalnız bırakmayan oyuncu Edip Tepeli ise bazı takipçilere yılmadan yanıt verdi. Bir takipçisi Tatari'ye "Yani duygusal birşeyler yazdınız diye bu görüntüyü normalleştiremezsiniz kusura bakmayın ama keşfetteydi o yüzden geldim yazdım size merakımdan ya da tanıdığımdan değil yani bu kadar açık ve özel bir anı neden insan milyonlarla paylaşır yanlış çok yanlış" yazdı. Bu yorum Edip Tepeli'yi kızdırdı. Tepeli eşine olumsuz yorum yazanlara tek tek yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

İşte Tepeli'nin verdiği yanıtlardan bazıları:

“Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok.”
“Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim.”
“Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım.”
“Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.”

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
adamında karısından ahlak olarak geri kalacak tarafı yok.
Ahlak , edep, terbiye diye kavramlar var hayatımızda sizde sizin gibilerde olmayan.
Memlekette her sıkıntı düzelirde bu ahlaksızlık, hayasızlık, arsızlık nasıl düzelecek en önemli o, suda doğum yapmışta, çocuğun başlangıç videosunuda çekseydiniz bizde leylek hikayesine katkıda bulunurdunuz...

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