Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Doğum günü gecesi dehşeti! 11 yaşındaki çocuk babasını vurdu

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde 42 yaşındaki Douglas Dietz, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın şüphelisi olarak 11 yaşındaki oğlu Clayton gözaltına alındı. Çocuk hakkında “kasten adam öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.

Doğum günü gecesi dehşeti! 11 yaşındaki çocuk babasını vurdu
Çiğdem Sevinç

Yerel kaynaklara göre olay, 13 Ocak Salı günü saat 03.20 sıralarında South Market Street’teki evde meydana geldi. Polis, “tepkisiz bir şahıs” ihbarı üzerine gittiği adreste Douglas Dietz’i yatak odasında ölü buldu. Silah sesinin, ailenin çocuğa “İyi ki doğdun” şarkısı söylemesinden yalnızca saatler sonra duyulduğu belirtildi.

Doğum günü gecesi dehşeti! 11 yaşındaki çocuk babasını vurdu 1

“BABAMI BEN ÖLDÜRDÜM” DEDİ

Mahkeme belgelerine göre anne, yüksek bir gürültü ve havai fişeğe benzer bir kokuya uyandı. Işıkları açtığında zemindeki sıvının kan olduğunu fark etti. O sırada Clayton’ın yatak odasına girip “Babam öldü” diye bağırdığı, ardından da “Babamı ben öldürdüm” dediği kaydedildi.

SİLAH KASASINI AÇIP ATEŞ ETTİ

Soruşturmada, Clayton’ın daha önce elinden alınan oyun konsolunu aradığı, bu sırada babasına ait çekmecedeki anahtarı bularak silah kasasını açtığı belirlendi. Silahı dolduran çocuk, babasının yatak odasına giderek ateş ettiğini kabul etti. İfadesinde, babasının kendisine “yatmasını söylediği için sinirlendiğini” söyledi.

Doğum günü gecesi dehşeti! 11 yaşındaki çocuk babasını vurdu 2

2018’DE EVLAT EDİNİLMİŞTİ

Polis, Douglas Dietz ve eşinin Clayton’ı 2018 yılında evlat edindiğini açıkladı. Komşular aileyi “iyi ve nazik” olarak tanımlarken, mahallede büyük bir şaşkınlık yaşandığı belirtildi.

KEFALET YOK, CEZAEVİNDE TUTULUYOR

Pennsylvania Eyalet Polisi, 11 yaşındaki Clayton’ın kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandığını, kefalet hakkı tanınmadığını duyurdu. Çocuk, 22 Ocak’taki duruşmaya kadar Perry County Cezaevi’nde tutulacak.

Doğum günü gecesi dehşeti! 11 yaşındaki çocuk babasını vurdu 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktorlar da inanamadı: Makatına çıktı! Tam 17 santimDoktorlar da inanamadı: Makatına çıktı! Tam 17 santim
Önce annesini 87 yıl sonra da babaannesini bıçakladıÖnce annesini 87 yıl sonra da babaannesini bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
abd baba oğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.