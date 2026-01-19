Doğum günü gecesi dehşeti! 11 yaşındaki çocuk babasını vurdu

Yerel kaynaklara göre olay, 13 Ocak Salı günü saat 03.20 sıralarında South Market Street’teki evde meydana geldi. Polis, “tepkisiz bir şahıs” ihbarı üzerine gittiği adreste Douglas Dietz’i yatak odasında ölü buldu. Silah sesinin, ailenin çocuğa “İyi ki doğdun” şarkısı söylemesinden yalnızca saatler sonra duyulduğu belirtildi.

“BABAMI BEN ÖLDÜRDÜM” DEDİ

Mahkeme belgelerine göre anne, yüksek bir gürültü ve havai fişeğe benzer bir kokuya uyandı. Işıkları açtığında zemindeki sıvının kan olduğunu fark etti. O sırada Clayton’ın yatak odasına girip “Babam öldü” diye bağırdığı, ardından da “Babamı ben öldürdüm” dediği kaydedildi.

SİLAH KASASINI AÇIP ATEŞ ETTİ

Soruşturmada, Clayton’ın daha önce elinden alınan oyun konsolunu aradığı, bu sırada babasına ait çekmecedeki anahtarı bularak silah kasasını açtığı belirlendi. Silahı dolduran çocuk, babasının yatak odasına giderek ateş ettiğini kabul etti. İfadesinde, babasının kendisine “yatmasını söylediği için sinirlendiğini” söyledi.

2018’DE EVLAT EDİNİLMİŞTİ

Polis, Douglas Dietz ve eşinin Clayton’ı 2018 yılında evlat edindiğini açıkladı. Komşular aileyi “iyi ve nazik” olarak tanımlarken, mahallede büyük bir şaşkınlık yaşandığı belirtildi.

KEFALET YOK, CEZAEVİNDE TUTULUYOR

Pennsylvania Eyalet Polisi, 11 yaşındaki Clayton’ın kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandığını, kefalet hakkı tanınmadığını duyurdu. Çocuk, 22 Ocak’taki duruşmaya kadar Perry County Cezaevi’nde tutulacak.