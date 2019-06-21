Doğum gününde sipariş ettiği pasta öyle bir şekilde geldi ki şoke oldu!

Marie Curie bilim tarihinin en önemli kadınlarından biri, Nobel ödüllü bir efsane! Radyoaktiviteyi çözmüş ve iki ayrı elementi bizlerle tanıştırmış, kanser ile mücadele etmiş bir bilim insanı! Peki bu kadın doğum günü pastasının üzerinde tam olarak ne arıyor?

Aslında bir bilim aşığıysanız, sevgili Madam Curie'yi doğum günü pastanızda görmek isteyebilirsiniz. Fakat bir Mariah Carey hayranı iseniz?

BBC'de yer alan bilgilere göre, Kanadalı Twitter kullanıcısı Harriet Lye kuzeninin başına gelen bu komik hikayeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı;

"İngiltere'deki kuzenim iş arkadaşlarına Mariah Carey'li bir doğum günü pastası istediğini söylemiş. Onlar da yanlış anlamış, işte bu da onun için yaptıkları pasta. Oldukça şen duran bir Marie Curie."

"Pastayı çok beğendik fakat, Marie, 'When You Believe'in şarkıcısından biraz daha az coşkulu duruyor."

Twitter ise bu komik karmaşaya bayıldı. Sara O’Leary adlı kullanıcı şöyle yazmış;

"Bu hayatımda gördüğüm en iyisi... Oğlum pastasına ne yazılmasını istediğini soran pastacıya 'Kahrolsun Kapitalizm' demişti. Ama bu, ondan daha iyi."

Bir başka kullanıcı ise bu pastayı daha çok sevmiş;

"Bence yanlış duymamışlar. Bu Mariah Carey'den çok daha iyi."

Sosyal medyadaki bazı diğer kullanıcılar ise pastanın radyoaktif olabileceği ile dalga geçmiş!