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Doğum günününde çalışan arkadaşlarına yaptıkları şoke etti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Arkadaşlığın ne demek olduğunu anlamak için bu duyguyu yaşamak lazım, ancak bazen sadece bir fotoğraf bile anlamanıza yetebiliyor. İşte o fotoğraflar...

Doğum günününde çalışan arkadaşlarına yaptıkları şoke etti!

İngiliz bilim insanı, filozof ve yazar Francis Bacon, ‘İnsanın gerçek dostlarının olmaması yalnızlıkların en kötüsüdür. ‘ diyerek belki de arkadaşlığı en güzel şekilde tanımlamış. Arkadaşlar, insanın kendisinin seçtiği ailesidir, bu dünyadaki yansımasıdır; zor anlarında, kötü günlerinde yanında bulduğu insanlardır. Gerçek arkadaşlığı, dostluğu yaşamadan anlamanın ve anlatmanın imkanı yoktur, ancak bazen bir fotoğraf görürsünüz ve size pek çok şey anlatır. Size arkadaşlığı anlatan en güzel fotoğrafları derledik.

İşte o fotoğraflar...

1. Üç yıl boyunca her gün engelli arkadaşını sırtında okula götürüp getiren genç.

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2. Gerçek arkadaşlığın son kullanım tarihi yoktur.

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3. Gerçek arkadaşlık maça gelemeyen arkadaşının maçı canlı izlemesini sağlamaktır.

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4. İşleri yüzünden onlarla birlikte yolculuğa çıkamayan arkadaşlarını yanlarında götüren sıkı dostlar.

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5. Yıllar sonra büyürken yanında olduğu aslan arkadaşıyla karşılaşan zoolojist.

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6. Mühendislik okuduğu için pek kız arkadaşı olmayan gelinin yardımcılığını erkek arkadaşları yapıyor.

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7. Gerçek bir arkadaş sizi asla geride bırakmaz.

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8. Gerçek arkadaş sizi asla yalnız bırakmaz.

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9. Gerçek arkadaş senin ne olduğunu önemsemez, kim olduğunla ilgilenir.

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10. Kötü günlerinde her zaman yanındadır.

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11. Tek bir kare fotoğrafta dahi güzel çıkman için ellerinden geleni yaparlar.

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12. Kimsenin görmediğini sende görendir gerçek arkadaş.

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13. Yıllar geçtikçe eskimeyen, olgunlaşan bir hikayedir gerçek arkadaşlık.

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14. Sıra dışıdır, farklıdır, ama gerçektir.

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15. Yardıma ihtiyacın olduğunda oradadır.

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16. Gerçek arkadaşlık sıcacıktır…

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17. Birbirini mutlu etmektir gerçek arkadaşlık.

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18. Birlikte kaliteli vakit geçirmektir.

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19. Kim ne derse desin bir arada olmaktır.

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20. Gerçek arkadaş, senin seçtiğin ailendir.

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21. Onu her haliyle kabullenmek.

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22. Sürekli birbirinizin yanında olmak demektir.

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23. Gerçek arkadaşlık budur…

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24. Doğun gününde çalışan arkadaşınızın iş yerini basmaktır gerçek arkadaşlık.

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