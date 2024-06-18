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  4. Doğum ona yaramadı! İdo Tatlıses baba oldu, 4 ayda 16 kilo aldı

Doğum ona yaramadı! İdo Tatlıses baba oldu, 4 ayda 16 kilo aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.06.2024 08:47
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İkiz oğulları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i 22 Ocak'ta kucaklarına alan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti Berfu Yenenler'e konuk oldu. Doğum sonrası çok kilo aldığını açıklayan İdo Tatlıses programa damga vurdu.

Doğum ona yaramadı! İdo Tatlıses baba oldu, 4 ayda 16 kilo aldı

2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. İkizleri olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ve eşi, Berfu Yenenler'e konuk oldu. Yenenler çifte "Anne ve baba olmak nasıl gidiyor?" diye sorunca şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

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İdo Tatlıses "Ben evden çıkmaya çıkmaya onlardan böyle bir saniye uzaklaşmıyorum, hiç çıkmıyorum, gece beslenmeleri var uyumayayım diyorum onlar beslensin öyle uyuyayım diyorum bu sefer 16 kilo almışım" dedi.

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"HEPİMİZ YERİNE DOĞURMUŞ GİBİ"

4 ayda 16 kilo aldığını söyleyen Tatlıses "Bir hal oldu" deyince Şefkatli ise "Ben hamile kaldığımda almaya başlamıştı" dedi.

Berfu Yenenler ise kendini tutamayarak "Sen hepimizin yerine doğurmuş gibi davranmışsın" dedi.

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Yasemin Şefkatli de eşinin hamile gibi olduğunu anlatarak "Hamile gibiydi, lohusa gibiydi, ağlıyordu" ifadelerini kullandı.

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