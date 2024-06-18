Melis Sezen denizden çıkarken poz verdi! "Hem doğal hem güzel"

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen Kerem Bürsin ile "Son of a Rich" filminde rol alacak. Çekimler öncesi tatil yapan güzel oyuncu sosyal medyada yine adından söz ettirdi.

Son dönemde ilginç dansları ile dikkat çeken Melis Sezen tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Önce Instagram hikaye kısmından sonrasında da gönderi olarak paylaşım yapan 27 yaşındaki genç oyuncu binlerce beğeni ve yorum aldı.

Siyah bikinisiyle denizden çıkarken görüntü veren Melis Sezen'in doğal haline yorumlar gecikmedi.



Melis Sezen'i görenler "Sıfır makyaj şahane görüntü", "Hem doğal hem de güzel", "Deniz kızı" yorumlarında bulundu.







