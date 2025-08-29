Doğum yapan kadına tazminat ödeyeceklerdi! Özel hastane battı

ABD, Wyoming'de yaşayan Anyssa Zancanella, ilk çocuğuna hamileliğin son döneminde Salt Lake City yakınlarındaki Jordan Valley Medical Center adlı hastaneye başvurdu.

Doğum sürecinde yapılan hatalar, bebeğin oksijensiz kalmasına ve kalıcı beyin hasarı almasına yol açtı. Davayı gören Üçüncü Bölge Hakimi Patrick Corum "Bu bebek benzinlik tuvaletinde ya da Afrika'daki bir kulübede doğsaydı daha güvende olurdu. Bu hastane, doğum yapmak için gezegendeki en tehlikeli yer." dedi.

HASTANE BATTI

Yaşanan skandalın ardından aileye 951 milyon dolar (yaklaşık 39 milyar TL) ödeyecek olan Steward Health Care ise 2024'te iflas başvurusu yaptı ve tüm hastanelerini sattı.