Doğum yapan kediye verdiği tepki sosyal medyada ilgi gördü

Atölyesinde baktığı kedinin doğum yaptığını gören hayvansever, "Kurban olurum ben sana doğurdun mu sen balam? Sen ne güzel bir annesin" diyerek sevdi.
İzleyenlerin içini ısıtan anları kendi cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.
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