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Doğum yapan kediye verdiği tepki sosyal medyada ilgi gördü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Atölyesinde doğum yapan kedisine verdiği tepkiyle sosyal medyada ilgi gördü.

Atölyesinde baktığı kedinin doğum yaptığını gören hayvansever, "Kurban olurum ben sana doğurdun mu sen balam? Sen ne güzel bir annesin" diyerek sevdi.

İzleyenlerin içini ısıtan anları kendi cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kedi doğum sosyal medya

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