Doğum yapmamış kadınlar genital estetik yaptırabilir mi?

Genital estetik, özellikle son yıllarda ciddi yükselen bir trend olarak görülmekte. Kadınlar genellikle dış görünüşlerine oldukça önem vermektedirler. Yüz dolgu, meme büyültme-küçülte gibi estetik operasyonlara hepimiz aşinayız. Genital estetik ise son yıllarda ortaya çıkan ve oldukça talep gören bir estetik türüdür.
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