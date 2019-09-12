Doğum yapmamış kadınlar genital estetik yaptırabilir mi?

Genital estetik, özellikle son yıllarda ciddi yükselen bir trend olarak görülmekte. Kadınlar genellikle dış görünüşlerine oldukça önem vermektedirler. Yüz dolgu, meme büyültme-küçülte gibi estetik operasyonlara hepimiz aşinayız. Genital estetik ise son yıllarda ortaya çıkan ve oldukça talep gören bir estetik türüdür.

