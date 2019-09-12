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Doğum yapmamış kadınlar genital estetik yaptırabilir mi?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 12.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, “Doğum yapmamış kadınlar genital estetik yaptırabilir mi?” sorusunu sizler için cevapladı.

Genital estetik, özellikle son yıllarda ciddi yükselen bir trend olarak görülmekte. Kadınlar genellikle dış görünüşlerine oldukça önem vermektedirler. Yüz dolgu, meme büyültme-küçülte gibi estetik operasyonlara hepimiz aşinayız. Genital estetik ise son yıllarda ortaya çıkan ve oldukça talep gören bir estetik türüdür.

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Anahtar Kelimeler:
genital estetik sağlık kadın

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