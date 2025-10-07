Doğumdan kısa süre sonra çay içti, hayatı kabusa döndü! Gözlerini bantlayarak uyuyor...

30 yaşındaki Karina Whyte, 8 Ağustos'ta kızı Mackenzie Whyte'ı dünyaya getirdi, ancak sadece 10 gün sonra, bir fincan çay içerken tuhaf bir his yaşadı. Dudaklarının "uyuşmaya başladığını" ve yüzünün sol tarafının sarkmaya başladığını hissetti.

Karina, başlangıçta alerjik reaksiyon geçiriyor olabileceğini düşündü, ancak kısa süre sonra felç geçirdiğini anladı. Hastaneye gittiğinde ise yüz felçi geçirdiği ortaya çıktı. Teşhis konulduktan sonra Karina'ya felç tedavisi için beş günlük bir steroid kürü uygulandı.

GÖZLERİNİ BANTLIYOR

Genç kadın, şimdi uyurken sol gözünü bantlıyor, sıvı içerken dudaklarını bastırmak zorunda kalıyor. Whyte, "Uyandım, tamamen iyiydim ve bir fincan çay içmek için kanepeye gittim, emziriyordum. Dudaklarımın kenarı uyuşmaya başladı. 'Bu garip' diye düşündüm ve alerjik bir reaksiyon olduğunu sandım. Bir saat içinde yüzümün yarısı sarkmaya başladı ve felç geçirdiğimi sandım." dedi.

"Anne olmak yeterince zor, üstelik benim de bir yürümeye başlayan çocuğum var ve bekar bir anneyim. Bir iki hafta boyunca evden çıkmadım. İki hafta boyunca ağrım vardı ve sanki üzerime basılıyormuş gibi hissediyordum ama artık ağrım yok. Ağzımdan suyu damlatmadan içemiyorum. Bardaktan su içerken dudaklarımı sıkıştırmak zorunda kalıyorum. Konuşurken peltek konuşuyorum." ifadelerini kullandı.