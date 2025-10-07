Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Doğumdan kısa süre sonra çay içti, hayatı kabusa döndü! Gözlerini bantlayarak uyuyor...

Yeni doğum yapan 30 yaşındaki bir kadın doğumundan kısa süre sonra çay içerken yüzünde bir değişiklik fark etti. Bir yandan çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalırken diğer yandan hastalığıyla mücadele etti.

Doğumdan kısa süre sonra çay içti, hayatı kabusa döndü! Gözlerini bantlayarak uyuyor...

30 yaşındaki Karina Whyte, 8 Ağustos'ta kızı Mackenzie Whyte'ı dünyaya getirdi, ancak sadece 10 gün sonra, bir fincan çay içerken tuhaf bir his yaşadı. Dudaklarının "uyuşmaya başladığını" ve yüzünün sol tarafının sarkmaya başladığını hissetti.

Doğumdan kısa süre sonra çay içti, hayatı kabusa döndü! Gözlerini bantlayarak uyuyor... 1

Karina, başlangıçta alerjik reaksiyon geçiriyor olabileceğini düşündü, ancak kısa süre sonra felç geçirdiğini anladı. Hastaneye gittiğinde ise yüz felçi geçirdiği ortaya çıktı. Teşhis konulduktan sonra Karina'ya felç tedavisi için beş günlük bir steroid kürü uygulandı.

GÖZLERİNİ BANTLIYOR

Genç kadın, şimdi uyurken sol gözünü bantlıyor, sıvı içerken dudaklarını bastırmak zorunda kalıyor. Whyte, "Uyandım, tamamen iyiydim ve bir fincan çay içmek için kanepeye gittim, emziriyordum. Dudaklarımın kenarı uyuşmaya başladı. 'Bu garip' diye düşündüm ve alerjik bir reaksiyon olduğunu sandım. Bir saat içinde yüzümün yarısı sarkmaya başladı ve felç geçirdiğimi sandım." dedi.

Doğumdan kısa süre sonra çay içti, hayatı kabusa döndü! Gözlerini bantlayarak uyuyor... 2

"Anne olmak yeterince zor, üstelik benim de bir yürümeye başlayan çocuğum var ve bekar bir anneyim. Bir iki hafta boyunca evden çıkmadım. İki hafta boyunca ağrım vardı ve sanki üzerime basılıyormuş gibi hissediyordum ama artık ağrım yok. Ağzımdan suyu damlatmadan içemiyorum. Bardaktan su içerken dudaklarımı sıkıştırmak zorunda kalıyorum. Konuşurken peltek konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Doğumdan kısa süre sonra çay içti, hayatı kabusa döndü! Gözlerini bantlayarak uyuyor... 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 yıl önce toprağa gömülmüştü! İskeleti gün yüzüne çıkacak4 yıl önce toprağa gömülmüştü! İskeleti gün yüzüne çıkacak
İlk resmi yurt dışı seyahati Türkiye'ye! Resmen duyurulduİlk resmi yurt dışı seyahati Türkiye'ye! Resmen duyuruldu

Anahtar Kelimeler:
yüz felci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.