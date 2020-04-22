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Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılına özel Performans

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Doğuş Grubu’nun kurucu destekçiliğiyle 2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılına özel bir performans sergiledi.

Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiren DÇSO’nun Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstleniyor. Çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefleyen DÇSO, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği konserlerde Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isme eşlik etti.

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk platformları arasında önemli bir yeri olan topluluk, bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği 72 konserde, 800’ü aşkın çocuk sanatçıyı orkestra bünyesinde bir araya getirdi ve yaklaşık 94 bin izleyiciye ulaştı. Bugün itibarıyla bünyesinde 150’ye yakın çocuk sanatçı yer alan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılını özel bir video performans ile kutladı. “Dere Geliyor Dere” türküsünün icra edildiği bu özel performansta, DÇSO’nun tüm üyelerini temsilen 24 öğrenci yer aldı.

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