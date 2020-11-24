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Doğuştan 3 parmaklı olan kadın The Witches filmine ateş püskürdü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ellerinden birinde 3 parmakla doğan 18 yaşındaki Savannah Kartchner, Anne Hathaway'in rol aldığı The Witches filminde cadıları 3 parmaklı olarak gösterilmesine karşı çıktı. 'Ben cadı değilim' diyen genç kız, farklılıkların kötü gösterilmesine itiraz ediyor.

Doğuştan 3 parmaklı olan kadın The Witches filmine ateş püskürdü

Ellerinden birinde 3 parmakla doğan ABD’li genç kadın, Anne Hathaway'in rol aldığı The Witches filminde cadıları 3 parmaklı olarak gösterilmesine karşı çıktı. Sosyal medya hesabından avucunun içine “ben cadı değilim” yazan bir fotoğrafını paylaşan Savannah Kartchner, ABD basınında gündem oldu. ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan Kartchner, Cadılar filminde cadıların 3 parmaklı olarak tasvir edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Savannah yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu benim kim olduğumun bir parçası ve benim için çok özel olan bir şey. Ben bir cadı değilim ve uzuv farklılığım, bir karakteri korkutacak bir şey olarak kullanılmasını istemiyorum, çünkü kabullenmeyi ve güzelliği teşvik etmek istiyoruz."

Anne Hathaway, filmdeki tepki çeken tasvir için geçtiğimiz günlerde özür dilemişti. Savannah, Cadılar filminin kendisini ve onun gibi diğer farklı insanları konuşmaya nasıl teşvik ettiğini açıkladı.

"Film yüzünden herkes bir araya geldi ve "hey, bu doğru değil "dedi. Bu yüzden herkes bunun hakkında ve bizi nasıl etkilediği hakkında konuşmaya başladı çünkü bu çok konuşulan bir şey değil."

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Fiziksel engellerin filmde nasıl tasvir edilmesi gerektiğini düşündüğünü yorumlayan Savannah, 'Bir karakterin uzuvları farklıysa veya buna benzer bir şey varsa, sadece kendi hikayelerine sahip olmalılar' dedi.

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