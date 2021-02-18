Doha Elenouty kimdir? Kibariye’nin eşinden çocuk aldırdığı iddiasıyla gündeme gelen Doha Elenouty kaç yaşında, nereli?

İki yıl önce yapılmış olan bir röportajının yayınlanmasının ardından Doha Elenouty gündemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline geldi. Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan hamile kaldığını ve çocuk aldırdığını iddia eden Elenouty ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Doha Elenouty kaç yaşında? Doha Elenouty nereli? İşte tüm merak edilenler...

DOHA ELENOUTY KİMDİR?

Babası Türk annesi Lübnanlı olduğu bilinen Elenouty’nin 14 yaşından beri Türkiye’de modellik yaptığı belirtiliyor. Çok sayıda defileye çıkmasının ardından spor hocalığı yapmaya başlayan Elenouty, spor üzerine üniversitede de eğitim aldı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ismin yirmili yaşlarda olduğu da bilinenler arasında. Dona Elenouty Instagram hesabı da çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. Elenouty’e ait olabileceği düşünülen doha_oguz adında bir instagram hesabı bulunuyor.

