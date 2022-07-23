Doktor Civanım filminin konusu nedir? Doktor Civanım nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?

Doktor Civanım isimli yerli komedi filmi bir kez daha televizyon yayın akışında yerini aldı. 1 Şubat 1983'te vizyona giren film ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Doktor Civanım filmi oyuncuları kimlerdir? Doktor Civanım filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...
Doktor Civanım filminin konusu:
Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca; köyün kızları, doktor sandıkları Kemal'i kendilerine âşık etmek için ellerinden geleni yapar; fakat Kemal, Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e âşık olur. Kemal'in doktor olmadığının anlaşılması ise bu aşkı zora sokacaktır.
Kemal Sunal - Kemal
Ali Şen - Ruşen Ağa
İhsan Yüce - İhsan Ağa
Bahar Öztan - Sümbül
Ayşen Gruda - Şadiye
Yadigar Ejder - Gaffur
Sırrı Elitaş - Yaşar
Muadelet Tibet - Huriye ana
Nermin Denizci - Asiye
Ahmet Açan - Yunus amca
Osman Çağlar - Kasaba tellalı
Ahmet Turgutlu - Kasabalı
Arap Celal - Davulcu
Ali Demirel - Murat Ateş
Ali Demir - Kasabalı
Hikmet Gül - Ayşe
Doktor Civanım filmi, İstanbul'un köylerinden Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.
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