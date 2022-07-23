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Doktor Civanım filminin konusu nedir? Doktor Civanım nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?

23.07.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktor Civanım filmi 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Kemal Sunal'ın oynadığı bu kült Yeşilçam filmi filminin yönetmeni Kartal Tibet, senaristleri ise Safa Önal ve Memduh Ün'dür. Peki Doktor Civanım konusu nedir? İşte Doktor Civanım filminin oyuncuları ve merak edilenler...

Doktor Civanım filminin konusu nedir? Doktor Civanım nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?

Doktor Civanım isimli yerli komedi filmi bir kez daha televizyon yayın akışında yerini aldı. 1 Şubat 1983'te vizyona giren film ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Doktor Civanım filmi oyuncuları kimlerdir? Doktor Civanım filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doktor Civanım filminin konusu:

Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca; köyün kızları, doktor sandıkları Kemal'i kendilerine âşık etmek için ellerinden geleni yapar; fakat Kemal, Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e âşık olur. Kemal'in doktor olmadığının anlaşılması ise bu aşkı zora sokacaktır.

DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal - Kemal
Ali Şen - Ruşen Ağa
İhsan Yüce - İhsan Ağa
Bahar Öztan - Sümbül
Ayşen Gruda - Şadiye
Yadigar Ejder - Gaffur
Sırrı Elitaş - Yaşar
Muadelet Tibet - Huriye ana
Nermin Denizci - Asiye
Ahmet Açan - Yunus amca
Osman Çağlar - Kasaba tellalı
Ahmet Turgutlu - Kasabalı
Arap Celal - Davulcu
Ali Demirel - Murat Ateş
Ali Demir - Kasabalı
Hikmet Gül - Ayşe

DOKTOR CİVANIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Doktor Civanım filmi, İstanbul'un köylerinden Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

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