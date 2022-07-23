Doktor Civanım filminin konusu nedir? Doktor Civanım nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?

Doktor Civanım isimli yerli komedi filmi bir kez daha televizyon yayın akışında yerini aldı. 1 Şubat 1983'te vizyona giren film ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Doktor Civanım filmi oyuncuları kimlerdir? Doktor Civanım filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doktor Civanım filminin konusu:

Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca; köyün kızları, doktor sandıkları Kemal'i kendilerine âşık etmek için ellerinden geleni yapar; fakat Kemal, Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e âşık olur. Kemal'in doktor olmadığının anlaşılması ise bu aşkı zora sokacaktır.

DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal - Kemal

Ali Şen - Ruşen Ağa

İhsan Yüce - İhsan Ağa

Bahar Öztan - Sümbül

Ayşen Gruda - Şadiye

Yadigar Ejder - Gaffur

Sırrı Elitaş - Yaşar

Muadelet Tibet - Huriye ana

Nermin Denizci - Asiye

Ahmet Açan - Yunus amca

Osman Çağlar - Kasaba tellalı

Ahmet Turgutlu - Kasabalı

Arap Celal - Davulcu

Ali Demirel - Murat Ateş

Ali Demir - Kasabalı

Hikmet Gül - Ayşe

DOKTOR CİVANIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Doktor Civanım filmi, İstanbul'un köylerinden Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

