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Doktor, hastayı böyle dövdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 09:56 | Son Güncelleme

Hindistan'da öfkeli doktor, hasta adamı yatağında dövdü. O anlar kameralarca kaydedildi.

Hindistan’da gastrit şüphesiyle hastaneye giden adam, cinnet geçiren doktorun gazabına uğradı.

Öfkeli doktor, hasta adamı yatağında yumrukladı. O anlar amatör bir kameraya saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
doktor hasta Hindistan

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