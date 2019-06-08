Doktor, hastayı böyle dövdü

Hindistan’da gastrit şüphesiyle hastaneye giden adam, cinnet geçiren doktorun gazabına uğradı.
Öfkeli doktor, hasta adamı yatağında yumrukladı. O anlar amatör bir kameraya saniye saniye yansıdı.
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