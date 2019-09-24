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Doktor kıyafetli polisler tarafından hastanede suçüstü yakalandı

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YAŞAM  | 24.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan görevliyi tehdit ederek para isteyen H.F., doktor kılığına giren polisler tarafından parayı alırken yakalandı.

Doktor kıyafetli polisler tarafından hastanede suçüstü yakalandı

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan H.K.’nin mesaide olduğu sırada telefonu çaldı.

Teknisyeni arayan H.F. (61), “Bana para vereceksin, vermezsen seni hastanede tacizde bulunuyor diye herkese söylerim. İstediğim parayı vereceksin yoksa seni rezil ederim” diye tehdit etti.

Durumu polise bildiren H.K., H.F. ile görüşerek istediği parayı vermeyi kabul etti.

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POLİSLER DOKTOR KIYAFETİYLE BEKLEDİ

Polisler doktor kıyafeti giyerek hastanede beklemeye başladı. H.K. seri numaraları alınmış 9 bin 500 TL'yi H.F.’ye verdiği sırada doktor kıyafetli polisler suçüstü yaptı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılık suçundan sabıkası olan, kişilere telefon açarak tehditle para istediği belirlenen H.F. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.F. mahkeme tarafından tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın hastane suçüstü

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