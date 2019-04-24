Doktorlar bile hayrete düştü! Mesanesinden 300 gram taş çıktı

Emet ilçesi Yarış Köyü'nde yaşayan Hüseyin Doğruer, idrar yapmakta zorlanınca Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne gitti. Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Yiğitbaşı tarafından muayene ve tetkikleri yapılan Doğruer'in mesanesinde büyük bir taş olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Doğruer'in mesanesinden 300 gram ağırlığında tek parça halinde taş çıkarıldı. Taşın büyüklüğü karşısında doktor ve sağlık personelinin hayrete düştüğünü belirten Hüseyin Doğruer, "Ameliyatla vücudumdan bu ağırlıkta taş çıktı. Doktorumuzun yaptığı başarılı ameliyat sayesinde bu dertten kurtuldum, eski sağlığıma kavuştum" dedi.

Üroloji Uzmanı Op.Dr. İsmail Yiğitibaşı ise "Hastamız bize başvurduğunda gerekli tetkikleri yaparak muayene ettik. Hastamızın mesanesinde yumurta büyüklüğünde bir taş olduğunu gözlemledik. Kendisine kapalı sistem taşı düşürmenin mümkün olmadığını açık ameliyat olması gerektiğini söyledik. Başarılı geçen bir operasyonla taşı çıkardık. Taşın büyüklüğüne biz de şaşırdık. Gerekli tedavilerinin ardından da hastamızı taburcu ettik" diye konuştu.

(DHA)

