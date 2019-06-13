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Doktorlar bile şaşırdı! 13 yaşındaki çocuğun azı dişi...

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 13.06.2019 08:13 | Son Güncelleme

Moskova'daki Morozov Çocuk Hastanesi'ndeki doktorlar, 13 yaşındaki çocuğun organında bulunan yumruyu tümör sandı. Ameliyata aldıklarındaysa yumrunun tümör değil azı dişi olduğu anlaşıldı. İşte benzeri olmayan bir vaka olarak tanımlanan o olay...

Doktorlar bile şaşırdı! 13 yaşındaki çocuğun azı dişi...

Fakat yumrunun sebebinin, çocuğun diş etinde olmayan ve diş eti yerine testislerin içinde büyümeyi tercih eden bir azı diş olduğunu anlayınca şok oldular. Doktorlar, kök hücre sorunu nedeniyle doğumdan önce gelişmeye başlayan teratoıd tümörü olarak adlandırılan ve nadir görülen bir durum olduğunu söylediler.

Daily Mail'de yer alan habere göre bütün operasyonlar içerisinde en nadir görüleni, cerrah Dmitry Tarusin tarafından gerçekleştirildi. Dmitry, gencin şu an herhangi bir doğurganlık sorunu olmadığını ve ilerleyen yaşlarda da olmayacağını vurguladı. Hastanede yetkilileri durumu 'gerçekten eşi benzeri olmayan bir vaka' olarak tanımladı.

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre 159 erkeğin testisleri çeşitli sebeplerle alındı. Onlara kıyasla bu çocuk doğru teşhis konulduğu için şanslı denebilir. Hastalığın yanlış teşhisi veya teşhis için geç kalınması gibi sebeplerden ötürü birçok hastaya testis alma operasyonu yapıldı. Ama bunların birçoğu yine kurtarılabilirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova hastane doktor

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