Doktorlar dizisinde "Zenan" karakteri ile akıllara kazınmıştı! Melike Güner 'in son hali görenleri şaşırttı!

Melike Güner uzun bir aradan sonra, geçtiğimiz haftalarda final yapan, başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray gibi oyuncuların yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisinde "Şerife Çavdarlı" rolü ile kamera karşısına geçmişti. Doktorlar'ın başrol oyuncularından biri olan Melike Güner Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor. İşte detaylar...
Doktorlar dizisinde hayat verdiği Zenan karakteri ile akıllarda yer eden Melike Güner oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, tiyatro ve film projesinde yer aldı. Yalancılar ve Mumları dizisinde "Şerife" rolünü oynayan Güner, 2011'de yayınlanan İffet dizisinde Betül, İncir Reçeli filminde ise Duygu karakterini canlandırmıştı. Instagram'da "melike_guner" kullanıcı adı ile paylaşım yapan Melike Güner'in 52 bin takipçisi bulunuyor.
1999 - Hayat Bağları (Gül)
2000 - Dadı (Vildan)
2001 - Vay Anam Vay (Melike)
2002 - Mahallenin Muhtarları (Çağla)
2002 -Ekmek Teknesi (Sonay)
2005 - Ödünç Hayat (Mine)
2005 - Tombala (Meryem)
2006 - Kızlar Yurdu (Zeynep)
2006 - Doktorlar (Zenan Birtan)
2010 - Kılıç Günü (Şeyma)
2011 - İffet (Betül)
2012 - Merhaba Hayat (Zenan Parlar)
2013-2014 - Böyle Bitmesin (Gülizar)
2021- Yalancılar ve Mumları (Şerife)
2004 - Salaklar Sofrası
2007 - İnkâr Ediyor
2012 - Cam Yapraklar
2012 - Mustafa Adak
2013 - Tavşan Deliği
2016 - Medet
2000 - Haydarpaşa'da Bir Varmış Bir Yokmuş (Konuk)
2005 - Tarlada Açan Çiçekler (Hanım)
2005 - Organize İşler (Yosun)
2005 - Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol (Melike)
2011 - İncir Reçeli (Duygu)
2011 - Labirent (Bahar)
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