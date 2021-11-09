Doktorlar dizisinde "Zenan" karakteri ile akıllara kazınmıştı! Melike Güner 'in son hali görenleri şaşırttı!

Melike Güner uzun bir aradan sonra, geçtiğimiz haftalarda final yapan, başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray gibi oyuncuların yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisinde "Şerife Çavdarlı" rolü ile kamera karşısına geçmişti. Doktorlar'ın başrol oyuncularından biri olan Melike Güner Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor. İşte detaylar...

MELİKE GÜNER'İN SON HALİ

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Zenan karakteri ile akıllarda yer eden Melike Güner oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, tiyatro ve film projesinde yer aldı. Yalancılar ve Mumları dizisinde "Şerife" rolünü oynayan Güner, 2011'de yayınlanan İffet dizisinde Betül, İncir Reçeli filminde ise Duygu karakterini canlandırmıştı. Instagram'da "melike_guner" kullanıcı adı ile paylaşım yapan Melike Güner'in 52 bin takipçisi bulunuyor.

MELİKE GÜNER DİZİLERİ

1999 - Hayat Bağları (Gül)

2000 - Dadı (Vildan)

2001 - Vay Anam Vay (Melike)

2002 - Mahallenin Muhtarları (Çağla)

2002 -Ekmek Teknesi (Sonay)

2005 - Ödünç Hayat (Mine)

2005 - Tombala (Meryem)

2006 - Kızlar Yurdu (Zeynep)

2006 - Doktorlar (Zenan Birtan)

2010 - Kılıç Günü (Şeyma)

2011 - İffet (Betül)

2012 - Merhaba Hayat (Zenan Parlar)

2013-2014 - Böyle Bitmesin (Gülizar)

2021- Yalancılar ve Mumları (Şerife)

MELİKE GÜNER TİYATRO

2004 - Salaklar Sofrası

2007 - İnkâr Ediyor

2012 - Cam Yapraklar

2012 - Mustafa Adak

2013 - Tavşan Deliği

2016 - Medet



MELİKE GÜNER FİLMLER

2000 - Haydarpaşa'da Bir Varmış Bir Yokmuş (Konuk)

2005 - Tarlada Açan Çiçekler (Hanım)

2005 - Organize İşler (Yosun)

2005 - Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol (Melike)

2011 - İncir Reçeli (Duygu)

2011 - Labirent (Bahar)

