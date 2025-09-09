Doktorlar görünce şaştı kaldı! 22 yıl boyunca kalçasında yaşamış!

Çin'de İlkokul yıllarında yanlışlıkla bir termometrenin üzerine oturan Hu isimli kadına cam alet saplanarak battı. Cismin çıkarıldığı düşünüldü ancak yaklaşık 2 santimetrelik bir parçası derinin altında kaldı.

PELVİSİNİN ARKASINA SAPLANMIŞ

22 yılın ardından bisiklet sürerken sakatlanan Hu’ya kaldırıldığı hastanede BT taraması yapıldı. Görüntülerde, kırık parçanın pelvisinin arkasına sapladığı görüldü.

Hu, şu ifadelerle anlattı:

"Çıkardıklarında çok daha kısaydı. Ağlamaya başladım ve bunun böyle olmaması gerektiğini söyledim. Bir kez daha röntgen çektiler, ancak bu sefer cam şeffaf olduğu için bir şey çıkmadı; sanırım o zaman taramada görünmedi.''