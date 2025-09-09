Mynet Trend

Doktorlar görünce şaştı kaldı! 22 yıl boyunca kalçasında yaşamış!

Çin’in Wuhan kentinde yaşayan bir kadın ilkokulda kalçasına saplı halde olan termometre parçasıyla tam 22 yıl boyunca yaşadı. Bisiklet kazası yaşayan kadının yapılan muayenesi sırasında kırık parçanın pelvisinin arkasına sapladığı görüldü.

Doktorlar görünce şaştı kaldı! 22 yıl boyunca kalçasında yaşamış!

Çin'de İlkokul yıllarında yanlışlıkla bir termometrenin üzerine oturan Hu isimli kadına cam alet saplanarak battı. Cismin çıkarıldığı düşünüldü ancak yaklaşık 2 santimetrelik bir parçası derinin altında kaldı.

Doktorlar görünce şaştı kaldı! 22 yıl boyunca kalçasında yaşamış! 1

PELVİSİNİN ARKASINA SAPLANMIŞ

22 yılın ardından bisiklet sürerken sakatlanan Hu’ya kaldırıldığı hastanede BT taraması yapıldı. Görüntülerde, kırık parçanın pelvisinin arkasına sapladığı görüldü.

Hu, şu ifadelerle anlattı:

"Çıkardıklarında çok daha kısaydı. Ağlamaya başladım ve bunun böyle olmaması gerektiğini söyledim. Bir kez daha röntgen çektiler, ancak bu sefer cam şeffaf olduğu için bir şey çıkmadı; sanırım o zaman taramada görünmedi.''

Anahtar Kelimeler:
Çin
