Doktorlar görünce şaştı kaldı! 22 yıl boyunca kalçasında yaşamış!

Çin'de İlkokul yıllarında yanlışlıkla bir termometrenin üzerine oturan Hu isimli kadına cam alet saplanarak battı. Cismin çıkarıldığı düşünüldü ancak yaklaşık 2 santimetrelik bir parçası derinin altında kaldı.
22 yılın ardından bisiklet sürerken sakatlanan Hu’ya kaldırıldığı hastanede BT taraması yapıldı. Görüntülerde, kırık parçanın pelvisinin arkasına sapladığı görüldü.
Hu, şu ifadelerle anlattı:
"Çıkardıklarında çok daha kısaydı. Ağlamaya başladım ve bunun böyle olmaması gerektiğini söyledim. Bir kez daha röntgen çektiler, ancak bu sefer cam şeffaf olduğu için bir şey çıkmadı; sanırım o zaman taramada görünmedi.''
