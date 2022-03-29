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Doktorları şoke eden nadir doğum! ‘İçimden çığlıklar atıyordum!’

29.03.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Valensiya bölgesindeki Vinaros kentinde nadir görülen cinsten bir doğum gerçekleşti. İkiz kız bebekler amniyotik kese bozulmadan dünyaya geldiler. Doğuma ait nefes kesen görüntüler annein izniyle jinekoloğu tarafından paylaşıldı.

Doktorları şoke eden nadir doğum! ‘İçimden çığlıklar atıyordum!’

23 Mart Çarşamba günü gerçekleşen sezaryen doğum esnasında ikiz bebekler amniyotik kese deforme olmadan dünyaya geldiler. Video görüntüleri ve fotoğraflar, 80.000'de bir gerçekleşen bu inanılmaz olayı gözler önüne serdi.

Sezaryen ameliyatı yapan sağlık ekibinden sorumlu kadın doğum uzmanı Ana Teijelo , "Bugün Vinaros hastanesinde örtülü sezaryen doğum yaptık. Bize neden bu işi severek yaptığımız hatırlatan günlerden biriydi. Bu sebeple ebeveynlerin de izniyle bu görüntüleri paylaşıyorum." dedi.

80.000 DOĞUMDA BİR GÖRÜLEN NADİR BİR OLAY

bebek

‘Denizkızı’ veya ‘en caul’ doğum olarak da bilinen örtülü doğum, bebek hala sağlam amniyotik kesenin içinde çıktığında gerçekleşir ve her 80.000 doğumda bir gerçekleştiği söylenir.

Amniyotik kese, hamilelik sırasında fetüsü çevreleyen ve onu yaralanmadan korumaya ve doğmamış çocuğun sıcak kalabilmesi için sıcaklığı düzenlemeye yardımcı olan ince, sıvı dolu bir kesedir. Normalde, biri doğuma girdiğinde, genellikle ‘su gelmesi’ olarak adlandırılan bir süreçle yırtılır.

‘En caul’ doğumlar sezaryen sırasında daha yaygındır, ancak vajinal doğumlarda da görülebilir.

‘İÇİMDEN ÇIĞLIKLAR ATIYORDUM’

ikiz

Gördüğü ilk örtülü sezaryen olduğunu belirten Teijelo heyecanını takipçileriyle paylaştı. " Nadir görülen bu olayın ardından öğrencilerimiz 10'da 10'luk bir gün geçirdiler. Onlara bir şey söyleyemesem de içimden çığlıklar atıyordum. " dedi.

İkizlerin doğduklarında son derece iyi olduklarını belirten doktor, tüm personelin doğumdan çok keyif aldığını da ifadelerine ekledi. Tıp öğrencilerine seslenerek " Tüm hastanelerde çok şey öğrenebilirsiniz. En önemli şey asla şevkinizi kaybetmemek. Bugün gibi deneyimleyeceğiniz bir gün diğer birçok günü telafi eder. " dedi.

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