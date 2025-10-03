Doktorların el yazısıyla ilgili mahkemeden şaşırtan karar! "Düzeltin"

Hindistan'da doktor yazıları mahkemeye taşındı. Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi, "okunabilir reçetenin temel bir hak olduğunu" vurgulayarak doktorların yazdıklarının "hayat memat meselesi" olabileceğini belirtti.

EL YAZISI DERSİ TALEBİ

Kararda hükümete tıp fakültelerine el yazısı dersleri konulması tavsiye edildi. Ayrıca iki yıl içinde dijital reçeteye geçilmesi için bir takvim belirlendi. Bu karar, tecavüz ve dolandırıcılık suçlamalarını içeren bir davada verilen doktor raporunun tamamen okunaksız olması nedeniyle alındı.

Hindistan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Dilip Bhanushali, hekimlerin iş yoğunluğuna dikkat çekti. "70 hastaya bakan bir doktorun okunaklı yazması çok zor" dedi.