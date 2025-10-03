Mynet Trend

Doktorların el yazısıyla ilgili mahkemeden şaşırtan karar! "Düzeltin"

Hem Türkiye'de hem de birçok ülkede doktorların el yazısı anlaşılmıyor. Eczacılar ve vatandaşlar bu konudan şikayetçi. Hindistan'da doktorların el yazısıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Doktorların el yazısıyla ilgili mahkemeden şaşırtan karar! "Düzeltin"

Hindistan'da doktor yazıları mahkemeye taşındı. Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi, "okunabilir reçetenin temel bir hak olduğunu" vurgulayarak doktorların yazdıklarının "hayat memat meselesi" olabileceğini belirtti.

Doktorların el yazısıyla ilgili mahkemeden şaşırtan karar! "Düzeltin" 1

EL YAZISI DERSİ TALEBİ

Kararda hükümete tıp fakültelerine el yazısı dersleri konulması tavsiye edildi. Ayrıca iki yıl içinde dijital reçeteye geçilmesi için bir takvim belirlendi. Bu karar, tecavüz ve dolandırıcılık suçlamalarını içeren bir davada verilen doktor raporunun tamamen okunaksız olması nedeniyle alındı.

Doktorların el yazısıyla ilgili mahkemeden şaşırtan karar! "Düzeltin" 2

Hindistan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Dilip Bhanushali, hekimlerin iş yoğunluğuna dikkat çekti. "70 hastaya bakan bir doktorun okunaklı yazması çok zor" dedi.

