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  4. Dokunduğunuz gibi ikiye ayrılıyorsa... Piyasada o kadar çok sahtesi var ki: Hakiki tereyağı nasıl anlaşılır?

Dokunduğunuz gibi ikiye ayrılıyorsa... Piyasada o kadar çok sahtesi var ki: Hakiki tereyağı nasıl anlaşılır?

29.07.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tereyağı, ülkemizde hem kahvaltıda hem de yemeklerde sevilerek tüketilen ve oldukça faydalı besinlerin başında geliyor. Günümüzde hakiki tereyağını bulmak bir hayli zorlaşmaya başladı. Piyasada kalitesiz ve sahte çok fazla sayıda tereyağı bulunuyor. Bazı durumlarda sahtesini gerçeğinden ayırmak çok zor oluyor. Hakiki tereyağını anlamak için yapmanız gereken birkaç adım var.

Dokunduğunuz gibi ikiye ayrılıyorsa... Piyasada o kadar çok sahtesi var ki: Hakiki tereyağı nasıl anlaşılır?

Lezzetli bir yemeğin, harika bir kahvaltının, mükemmel sandviç ve tostun püf noktası genellikle hakiki tereyağı kullanmaktır. Günümüzde hakiki tereyağı bulmak çok zor hale geldi. Bazı durumlarda sahtesini gerçeğinden ayırmak bile neredeyse imkânsız hale geldi.

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TEREYAĞININ FAYDALARI

Gerçek tereyağının faydaları saymakla bitmez. İçinde A, D ve E vitaminleri bulunan tereyağı aynı zamanda bir protein kaynağı. Kolesterolü düşürüp güçlü bir antioksidan olan tereyağı vücuttaki yağ oranını da koruyor.

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HAKİKİ TEREYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Tereyağının hakiki olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Peki, gerçek tereyağı nasıl anlaşılır?

Yaptığınız yemeğin lezzetine lezzet katan, sağlığınıza olumlu yönde katkıda bulunan tereyağının gerçek olup olmadığını anlamak için birkaç küçük testi yapabilirsiniz.

KÖPÜRME TESTİ

Hakiki tereyağını anlamanın en kolay yolu; tavada erittiğiniz tereyağı göz göz köpürmüyorsa sahtedir.

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ERİME TESTİ

Tereyağını oda sıcaklığında bıraktığınızda yumuşuyorsa gerçek, su gibi eriyorsa sahtedir.

SICAK SU TESTİ

Tereyağı bütün halde eriyorsa gerçek, parçalanarak eriyorsa sahtedir. Bir parça tereyağı alın ve bir bardak sıcak suyun içine bırakın. Eğer tereyağı tek parçada küçülerek eriyorsa gerçek, su içinde parçalara ayrılarak eriyorsa sahtedir.

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RENK TESTİ

Erimiş kısımların rengi daha koyuysa sahtedir. Tereyağımızı erittik. Eriyip tabağa akan kısımların rengine dikkat edin. Eğer erimiş kısımların rengi tereyağından daha koyuysa içinde gıda boyası kullanılmış demektir. Tüketmeyin.

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KESME TESTİ

Buzdolabından çıkan tereyağını kesmekte zorlanıyorsanız gerçek, bıçak değdiğinde çatlıyorsa sahtedir. Buzdolabından çıkardığınız tereyağına bıçağı değdirin. Bıçak darbesi alan yerler küçük küçük parçalanıyorsa gerçektir ama eğer ki yağın bütünü çatlıyorsa sahte olma ihtimali epey yüksek. (Posta)


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