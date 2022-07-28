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Ev kadınlarının hepsi yapıyor! Hastanelik olmak istemiyorsanız uzak durun

28.07.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfaklarda israfın önüne geçmek için başta ev kadınları olmak üzere herkes artan yemekleri uygun koşullarda saklayarak bir sonraki güne saklar. Bazı yemekler tekrar ısıtılmaya uygunken bazıları ise uygun değildir. Hatta tekrar ısıtılan bazı besinler yüzünden zehirlenerek hastanelik bile olabilirsiniz. İşte asla tekrar ısıtmamanız gereken yiyecekler...

Ev kadınlarının hepsi yapıyor! Hastanelik olmak istemiyorsanız uzak durun

Herkes besinleri en faydalı haliyle tüketmek ister. Sebzelerin çoğu en çok çiğ olduğu zaman vitamin oranı yüksekken bazıları ise yağ ve ısıyla etkileşime geçtiğinde vitamini ortaya çıkıyor. Mutfak tasarrufu kapsamında başta ev kadınları olmak üzere birçok kişi artan yemekleri çöpe atmak yerine bir sonraki gün yemek üzere muhafaza eder. Ancak, bu çok yanlış bir uygulama. Özellikle bazı besinler tekrar ısıtıldığında zehirleyici bile olabilir.

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Besinler faydalı oldukları kadar yanlış tüketildiğinde zararlı da olabilir. Özellikle buzdolabında veya derin dondurucuda yanlış saklanan besinler zehirleyici olabilir. Artan yiyecekleri daha sonra tüketmek üzere saklamak ve tekrar ısıtıp yemek de bazı durumlarda tehlikelidir. Özellikle ısıtıldığında vücut için tehlikeli olabilecek yiyecekler vardır.

Gıda zehirlenmesine yakalanmak istemiyorsanız asla tekrar ısıtıp yememeniz gereken besinler.

PİRİNÇ

Karbonhidrat deposu olan pirinç, neredeyse her yemeğin tamamlayıcılarından biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak daha sonra yemek düşüncesiyle fazla fazla yapılan pirinç Bacillus Cereus olarak bilinen bakterilerle kontamine olabilir. Bunlar ısıya dayanıklı değildir. Pirinç ayrıca oda sıcaklığında saklandığında toksik maddeler üretebilir. Bu nedenle pirinç pişirildikten hemen sonra yenmezse tehlikeli olabilir.

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DENİZ ÜRÜNLERİ

Deniz ürünleri olabildiğince tazeyken yenilmelidir. Deniz ürünlerinin fırında veya mikrodalgada tekrar ısıtılması önerilmez. Deniz ürünleri hızla bozulabilir ve gıda zehirlenmesine yol açabilir.

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YUMURTA

Protein deposu olan yumurta için uzmanlar her gün mutlaka yenmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Ancak yumurta faydalı olduğu kadar yanlış tüketildiğinde zehirlenmeye neden olabilir. Yumurtayı ikinci kez ısıtarak yemek, yumurtanın içeriğini değiştirerek zararlı hale gelmesine neden olur.

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PATATES

Sıklıkla tüketilen besinlerden olan patatesler hem doğru saklanmadığında hem de tekrar ısıtıldığında zehirleyici olabilir. Tekrar ısıtıldığında sindirimi bozabilir. Patatesler doğru saklanmadığında botulizme neden olabilecek bakterileri barındırabilir.

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MANTAR

Doğada kolaylıkla bulunabilen mantarın onlarca hatta yüzlerce farklı türü var. Vücuda faydalı proteinler içeren mantarı uygun şekilde saklamak çok önemli. Birkaç saat boyunca oda sıcaklığında kalan mantarları yeniden ısıtmak sindirim rahatsızlığına neden olabilir.

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ISPANAK

Vitaminler, antioksidanlar, demir, magnezyum ve lif açısından zengin olan ıspanak, vücuda birçok farklı fayda sağlayan bir sebzedir. Ancak, bu koyu yeşil yapraklı sebze oda sıcaklığında saklandığında nitritlere dönüşebilen yüksek miktarda nitrat içerir. Nitritlerin kandaki methemoglobin seviyesinde artışa neden olması, cilt ve mukoza zarlarında renk değişikliğine neden olması ve nadir durumlarda ölüme neden olması muhtemeldir.

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KEREVİZ

Kereviz, sağlık için çok iyi olan lif ve antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir. Ancak bu gıda ısıtıldığında nitritlere dönüşen nitratlar içerir. Bunlar vücut için tehlikeli olabilecek bileşiklerdir. (Ensonhaber)


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