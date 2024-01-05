Dokuztaş nasıl yazılır? Dokuztaş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dokuztaş sözcüğü Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin yazımında yaygın olarak hataya düşülmektedir. Bunun temel sebeplerinden biri bu kelimenin 2 sözcükten meydana gelmesidir. 2 kelimeden oluşan sözcüklerin yazımında sıklıkla kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Bu kafa karışıklığını gidermek ve dokuztaş yazımı konusunda doğru bilgiye ulaşmak için Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe yazım kılavuzundan faydalanılması önemlidir.

Dokuztaş nasıl yazılır?

Dokuztaş kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan ve birçok yazılı mecrada karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelime aynı zamanda bir birleşik sözcük olduğundan yazımında sıklıkla imla hatasına rastlanır. Birleşik fiiller, sıfat veya belirsiz isim tamlamaları, ikilemeler, kısaltma grupları gibi sözcük gruplarından meydana gelen ifadeler yeni bir terim ortaya çıkardıklarında, bu terimler birleşik sözcük olarak tanımlanır. Dokuztaş kelimesinde yazım hatası yapmamak için Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sayfasına bakmak bu noktada önemlidir. Ayrıca bu sayfa içerisinde kelimenin manasına da ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda dokuztaş TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir kelimedir:

(İsim) Dokuz taş ile oynanan ve bu taşların yerleriyle yürütme yönleri çizgiler aracılığıyla gösterilen oyun, dokurcun.

Dokuztaş ayrı mı yazılır?

Dokuztaş, isminden de belli olduğu üzere dokuz taşla oynanan bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime birçok yazılı yerde “dokuz taş” şeklinde ayrı yazılmış hâliyle kullanılmaktadır. Hâl böyle olunca dokuztaş bitişik mi yazılır konusu gündeme gelebilmektedir. Türk Dil Kurumunun yazım kuralları konu başlığı içerisinde bulunan birleşik sözcükler başlığını incelediğimizde, oyun isimlerinin her zaman bitişik yazılması gerektiğini görmekteyiz. Bu kuraldan ötürü bu sözcük her zaman “dokuztaş” şeklinde bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Bu sözcüğün ayrı olarak yazılıp kullanılması, imla kuralları yönünden yanlış olarak görülmektedir. Buna göre dokuztaş doğru yazılışı şu şekilde olan bir sözcüktür:

Dokuztaş (doğru kullanım)

Dokuz taş (yanlış kullanım)





