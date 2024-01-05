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Disiplinler arası nasıl yazılır? Disiplinler arası ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

03.01.2024 19:04 | Son Güncelleme:
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Dilimizde bulunan sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek, yazılı iletişimlerde kendimizi doğru ifade edebilmemiz açısından çok önemlidir. Yazışmalarda kullanılan sözcüklerdeki en ufak bir hata cümlelerde mana bozukluğuna ve anlam kaymasına yol açabilmektedir. Dilimizde yaygın olarak yazımında yanlışlık yapılan sözcüklerden biri disiplinler arası kelimesidir. Peki, disiplinler arası nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Disiplinler arası kelimesi bir birleşik sözcük olarak bilinmektedir. Dil bilgisinde birleşik kelime kategorisine giren sözcüklerin yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Bu hataları düzeltmek ve Türkçemizi güzel kullanabilmemiz için sözlük sitelerinden faydalanılması önemlidir. Bu noktada en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun oluşturduğu online sözlük sitesi karşımıza çıkmaktadır. Bu sitede kelime aratma ve sorgulatma seçenekleri de bulunmaktadır.

Disiplinler arası nasıl yazılır?

Disiplinler arası sözcüğü “disiplinler” ve “arası” olmak üzere toplamda 2 kelimeden oluşmaktadır. Dil bilgisinde 2 veya daha fazla sözcüğün yan yana gelip yeni bir kavram yaratması, birleşik sözcük olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada disiplinler arası da bir birleşik sözcük olduğundan, yazımında sıklıkla tereddüt yaşanmaktadır. Disiplinler arası yazımı konusunda en doğru bilgilere ulaşmak için Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe yazım sözlüğünden yararlanılabilir. Bu sözlük sitesi içerisinde kelimelerin ne anlama geldiği de sorgulanabilir. Bu bağlamda disiplinler arası TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir kelimedir:

  • (İsim) Belli bir fikrin, konunun ya da meselenin farklı disiplinlerin bakış açılarıyla yorumladıktan sonra bir bütün haline getirilmesi yaklaşımı.
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Disiplinler arası ayrı mı yazılır?

Disiplinler arası sözcüğü cümle içerisinde isim hâliyle kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük birçok kullanıcı tarafından “disiplinlerarası” olarak bitişik hâliyle yazılmaktadır. Bu yüzden disiplinler arası bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı merak edilebilmektedir. Türk Dil Kurumunun yazım kuralları sayfasında yazan bilgiler ışığında bu sözcüğün bitişik olarak kullanılması doğru değildir. Bitişik kullanımı, yazım kuralları yönünden yanlış kabul edilmektedir.

Bu sözcük her zaman “disiplinler arası” şeklinde ayrı olarak kullanılması gereken bir kelimedir. Kelimelerin yazımında çelişkiye düşüldüğünde TDK tarafından oluşturulan ve güncel bilgiler sunan sözlük sayfasını ziyaret etmek bu noktada önemlidir. Buna göre disiplinler arası doğru yazılışı şu şekilde olan bir sözcüktür:

  • Disiplinler arası (doğru kullanım)
  • Disiplinlerarası (yanlış kullanım)
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