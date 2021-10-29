Dolamber böreği nasıl yapılır? MasterChef dolamber böreği tarifi ve malzemeleri neler?

Dolamber böreği, Kütahya yöresine ait nefis bir börek olarak biliniyor. Böreğin malzemeleri ve tarifi merak konusu oldu. Peki dolamber böreği nasıl yapılır?

DOLAMBER BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ:



4 orta boy patates,

2 baş kuru soğan,

1 tutam karabiber,

Tuz,

4 su bardağı un

½ paket margarin,

Yeterli miktarda su

Maydanoz,

1 tutam kırmızıbiber.

TARİFİ:



İlk olarak un ve tuz beraber normal yumuşaklıkta yoğrulur. Yarım saat dinlendirilir.

Ufak bezeler halinde ayrılarak oklavayla ince açılır.

Margarinle sıvı yağ karıştırılıp açılan hamur yağlanır ve patatesli harç serpilir.

Yuvarlayıp dolandırılarak tepsiye döşenir.

Ardından 220 derece fırında pişirilir.

Çıtır çıtır servise hazırlanır.

Patatesler kaynamış olarak hazırlanır.

İçine kıyılmış maydanoz ve karabiber eklenerek hazırlanır.

Son olarak sıcak olarak servis yapılır. Afiyet olsun.



