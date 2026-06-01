Dolandırıcı taksici... ABD'li ünlü yayıncıya canlı yayında şok: 300 lira yerine 7 bin 300 lira...

Doğukan Akbayır

ABD'li bir sosyal medya yayıncısı İstanbul'da yayında olduğu sıralarda oteline dönmek için taksi çevirdi. Yaklaşık 300 lira tutucak mesafe için taksici, Auger isimli yayıncıdan 50 euro (2677 lira) talep etti. Taksici, fiyatı kabul eden yayıncının kartından araçtan inerken 136 euro (7282 lira) çekti. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Dünyaca ünlü süperstar Travis Scott'ın dün akşam İstanbul'da gerçekleşen konseri tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Scott'ı dinlemeye sadece Türkiye'den değil farklı ülkelerden hayranları da geldi. ABD'den gelen bir yayıncı konser dönüşünde bir taksicinin dolandırıcılığına uğradı.

50 EUROYA ANLAŞTI 136 EURO ÇEKTİ

Scott konseri sonrası oteline dönmek isteyen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, 200-300 lira tutacak yol için 7 bin liradan fazla ücret ödedi...

500 lira bile tutmayacak mesafe için taksicinin 50 euro teklifine 'tamam' diyen yayıncı ödeme yapacağı sırada şaşkına döndü.

Dolandırıcı taksici, yayıncı Auger'in kartından 50 euro yerine, 136 euro çekti.

DOLANDIRICILIK ANLARINI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

O sıralarda yayında olan Auger'in yaşadığı mağduriyet sosyal medyada gündem oldu.

