Dolandırıcı taksici... ABD'li ünlü yayıncıya canlı yayında şok: 300 lira yerine 7 bin 300 lira...

Dünyaca ünlü süperstar Travis Scott'ın dün akşam İstanbul'da gerçekleşen konseri tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Scott'ı dinlemeye sadece Türkiye'den değil farklı ülkelerden hayranları da geldi. ABD'den gelen bir yayıncı konser dönüşünde bir taksicinin dolandırıcılığına uğradı.
Scott konseri sonrası oteline dönmek isteyen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, 200-300 lira tutacak yol için 7 bin liradan fazla ücret ödedi...
500 lira bile tutmayacak mesafe için taksicinin 50 euro teklifine 'tamam' diyen yayıncı ödeme yapacağı sırada şaşkına döndü.
Dolandırıcı taksici, yayıncı Auger'in kartından 50 euro yerine, 136 euro çekti.
O sıralarda yayında olan Auger'in yaşadığı mağduriyet sosyal medyada gündem oldu.
