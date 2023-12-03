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Dolandırıcıların hedefindeler... Arda Türkmen'i şoke eden mesaj! "Bana 1000 euro ver, düşeyim yakandan..."

03.12.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Ünlü şef Arda Türkmen de dolandırıcıların hedefi oldu. Arda Türkmen yaşadıklarını anlatırken dolandırıcıların kendisinden de bin euro istediğini söyledi. Ünlü şef yaşadıklarını anlatarak dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin son günlerde gündeminde dolandırıcılık haberleri yer alıyor. Şu sıralar ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemlerinden biri de ünlü restoranların internet sitelerini kopyalayıp, müşterilerden sahte rezervasyonlar için kapora ücreti almak oldu.

Ünlü şef Arda Türkmen de dolandırıcıların hedefi oldu.

Dolandırıcılar yapay zeka sistemlerini kullanarak ünlü restoranların internet sitelerini birebir kopyalıyor ve bu sitelerde restorana ait bütün bilgileri gerçekmiş gibi paylaşıyor. Ardından restorana gelmek için rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar da bu sahte restoran sitelerini gerçek zannederek, site üzerinde belirtilen telefon numarası üzerinden dolandırıcılarla iletişime geçiyor.

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Rezervasyon adı altında bu dolandırıcılara ödeme yapan vatandaşlar restorana geldiklerinde dolandırıldıklarını anlıyor.

ARDA TÜRKMEN ŞOKE OLDU

Şef Arda Türkmen de bu dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar Arda Türkmen 'in restoranına ait internet sitesinin neredeyse birebir aynısını yaparak, restorana gelmek için rezervasyon yapan müşterilerden kapora adı altında para alıp dolandırdı. Müşteriler olmayan, sahte rezervasyonları üzerine şefin restoranına gelip "Bizim rezervasyonumuz vardı, kapora verdik" deyince gerçek ortaya çıktı.

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RESTORANIN İNTERNET SİTESİNİ KOPYALADILAR

Türkmen de bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak müşterilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Arda şefin paylaşımlarını gören dolandırıcı ise sosyal medya üzerinden şefe ulaşıp,
"Bana 1000 Euro ver, düşeyim yakandan" dedi.

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Yılbaşı rezervasyonları öncesi vatandaşların bu dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkmen, "Bizim restoranın internet sitesini kopyalayıp farklı bir uzantıyla ve restoranın ismiyle beraber arama motorlarında bunu yapan bir dolandırıcı insanlardan rezervasyon karşılığı para talep ediyor. İnsanlar da rezervasyon için önden avans gönderiyorlar. Sonra restorana geldikleri zaman böyle bir rezervasyon olmadığı ortaya çıkıyor. Bu çok yapılmaya başlandı son dönemlerde." dedi.

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Arda Türkmen ele istedi
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